Chiellini intervista: “Ecco cos’ho fatto dopo la vittoria”

Chiellini intervista – Giorgio Chiellini, a Notte Azzurra, analizza la vittoria degli Europei.

EMOZIONE – “Stiamo cominciando a realizzare, anche se credo ci vorrà ancora un po’ di tempo. Emozioni incredibili, indescrivibili. L’abbiamo condiviso con i tifosi qui a Roma ma è solo l’inizio. E’ qualcosa di speciale, non pensavo mai di riuscire a provare nella mia carriera. Abbiamo scritto una pagina di storia che rimarrà dentro per sempre:”

CON BONUCCI – “La bambina, la Coppa. Ho mandato la foto a Fabio Cannavaro, mi ha videochiamato. Per me è stato un fratello maggiore, l’ho vissuto quand’ero giovane, al suo fianco ho imparato tanto. Mi ha fatto piacere prendere il suo testimone”.

AD ASTORI – “Per noi Davide è stata una persona speciale, soprattutto per chi come me, Bonucci, Sirigu l’abbiamo vissuto tanti anni, nel nostro cuore c’è sempre posto per lui”.

Chiellini intervista, le parole del capitano della Juve

LA COPPIA – “Con Bonucci cosa ci unisce? Siamo tanto diversi di carattere. Io riflessivo, lui impulsivo; io sono più grezzo, lui molto più tecnico. Siamo completamente diversi ma ci completiamo. Riusciamo a tirare il meglio l’uno dall’altro. Dopo tanti anni, l’ho detto anche qui, conosco lui meglio di mia moglie. Non so se la vita ci darà emozioni come Luca Vialli e il mister. Come con Buffon e Barzagli. Saremo legati per sempre”.

LA CARICA DI MANCINI – “Lo dico da Italia-Repubblica Ceca che potevamo vincere. 4-0 con tanta facilità… vuol dire che stava nascendo qualcosa di speciale. A Roma slancio fortissimo, poi abbiamo sofferto ed era anche normale far fatica. Siamo stati bravi, a volte fortunati, e ci vuole sempre perché l’abbiamo scampata. Passare dal mancato Mondiale alla vittoria degli Europei è qualcosa di incredibile. Soprattutto noi vecchietti, ci ha ridato dalla delusione del passato. Secondo me non riusciamo ancora a capire. Ci vorrà un po'”.

IL CONSIGLIO – “Del mister? Ha parlato di centimetri dall’inizio del torneo. Tre, poi due, poi uno. Prima dei rigori eravamo ai millimetri. Ci ha trasmesso sempre questa fiducia, dal primo giorno e poi in crescendo. Grande sorpreso e gliel’ho detto di persona: è un grande!”.

LINO BANFI – “Non ho avuto la fortuna di vivere i miei nonni. Io il suo gancio? Mi è arrivato un messaggio: sono Lino Banfi! Pensavo fosse uno scherzo, poi ho capito che era lui. Da quel momento penso… non ho avuto i nonni, durante quest’Europeo ne ho guadagnato uno. Rimarrà sempre nel mio cuore”.

chiellini-in-panchina

fonte: ilbianconero.com