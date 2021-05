Chiellini: “Passerella all’Inter? Ecco la verità”

Nel post-partita di Juve-Inter a Sky Sport, il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha voluto fare chiarezza sulla mancata passarella ai campioni d’Italia:

Chiellini intervista a Sky

“Fatemi dire una cosa per fare chiarezza. Prima ho sentito che dicevate che noi non abbiamo concesso l’onore della passerella all’Inter Campione d’Italia.

Vi dico la verità che forse in studio non sapete, semplicemente perchè non potevate vedere.

Nel sottopassaggio prima dell’ingresso in campo delle due squadre, noi della Juventus abbiamo fatto i complimenti uno ad uno a tutti i calciatori dell’Inter.

Questa cosa voi non la sapete, ve la dico per fare chiarezza e non per fare polemica.

Abbiamo dato merito alla squadra che ha vinto lo scudetto con un gesto lontano dalle telecamere.

A volte serve la sostanza nei gesti, non c’è bisogno di farlo davanti a tutti, conta la sostanza.

Abbiamo dato merito all’Inter anche se negli anni scorsi nessuno lo ha fatto con noi”.