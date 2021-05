Chiellini rinnova Juve? La notizia a sorpresa

Chiellini rinnova Juve? – La finale di Champions League, vinta dal Chelsea, lascia il calcio con due settimane di pausa, prima degli attesissimi Europei. In ogni caso, per Giorgio Chiellini potrebbero essere giorni bollenti per il suo futuro, destinato ad essere ancora a tinte bianconere.

Chiellini rinnova Juve? Arriva la notizia a sorpresa

Come riporta Tuttosport, c’è un cauto ottimismo in attesa della telefonata con il presidente Andrea Agnelli. Se fino a poco fa il potenziale rinnovo era in fase di stallo, con voci che vedevano il capitano bianconero in partenza verso l’MLS, il ritorno di Allegri ha cambiato i piani.

I due hanno da sempre un ottimo rapporto, per questo la voglia di continuare con il quasi 37enne è cresciuta, soprattutto alla luce dell’addio di Buffon, una delle vere anime dello spogliatoio.

Per quanto riguarda le cifre, Chiellini potrebbe accettare un ingaggio inferiore a quello attuale.

Magari non arriveranno le firme prima dell’inizio dell’Europeo, ma la possibilità che Chiellini continuerà a guidare la retroguardia bianconera si fa più concreta di giorno in giorno. Almeno per altri 12 mesi, poi potrebbe trasferirsi negli uffici della Continassa, in veste di dirigente.

chiellini-intervista-rai

fonte: ilbianconero.com