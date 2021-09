Chiesa e Locatelli, ecco come stanno in vista della Samp

Chiesa e Locatelli – Dal turnover deciso di La Spezia – cinque cambi su undici non sono pochi per una squadra a caccia di un’identità – alla proposta di una Juve più aderente a quella dei titolari, il passo è lungo tre giorni. Domenica all’ora di pranzo c’è Juventus-Sampdoria e Massimiliano Allegri avrà la possibilità di rimettere in campo alcuni di coloro che ieri sono solamente subentrati e con il nodo legato alle condizioni di Federico Chiesa da monitorare con cura.

L’esterno è stato sostituito da Dejan Kulusevski nel finale del complicato match del Picco e nel brevissimo scambio di battute con il tecnico a bordo campo è parso lamentarsi del rischio crampi. Subito dopo, però, sul flessore dell’ex Fiorentina è stata applicata una borsa del ghiaccio.

E siccome si tratta del muscolo già dolorante in Nazionale, si attendono ulteriori riscontri per capire se in vista della Samp converrà tenere vivo il nome di Chiesa oppure se – con il Chelsea atteso mercoledì allo Stadium – sarà il caso di preservare un ragazzo che non giocava titolare dal 28 agosto.

«Mi ha chiesto il cambio perché gli si stava indurendo nuovamente il flessore», ha puntualizzato Allegri nel postpartita. Oggi la situazione sarà certamente più chiara: valutazioni in corso e responso in arrivo.

Per domenica, ad ogni modo, Allegri avrà l’occasione di rimettere in pista Alex Sandro, Juan Cuadrado, Manuel Locatelli e Alvaro Morata. Dei quattro l’unico che in Liguria ha riposato ieri è stato il colombiano che contro la Sampdoria potrebbe tornare titolare, soprattutto se per Chiesa si deciderà di restare cauti.

Detto che Leonardo Bonucci ogni tanto avrebbe bisogno di rifiatare – ma finché non torna Arthur pare difficile che Max rinunci a cuor leggero alle doti del viterbese in fase di impostazione (il gol di Moise Kean allo Spezia è l’epitome perfetta) – si prevede un altro turno di stop per Giorgio Chiellini, già indebolito dalla febbre dei giorni scorsi e comunque prevedibilmente tenuto in caldo per il Chelsea e il Toro.

Raccontano, gli spifferi di spogliatoio, che Mattia Perin stia scalpitando ed è presumibile che per il debutto dell’ex genoano non si debba aspettare il 12 gennaio quando la Juve se la giocherà contro i granata o la Sampdoria alla prima stagionale in Coppa Italia.

locatelli-juve

