Chiesa infortunio: escluse lesioni, resta in dubbio per Napoli

Chiesa infortunio – Federico Chiesa resta in dubbio per il big match Napoli-Juventus in programma sabato 11 settembre allo stadio Maradona.

Dopo i primi accertamenti effettuati in Nazionale, l’ex Fiorentina si è sottoposto nelle scorse ore a nuovi esami strumentali al J-Medical dopo il fastidio al bicipite femorale della coscia sinistra rimediato in azzurro. Esami che hanno escluso lesioni muscolari.

Allegri tira un sospiro di sollievo, ma dovrà ora valutare se rischiare o meno il giocatore. Dal club bianconero filtra comunque prudenza e al momento l’intenzione sembra quella di preservare Chiesa per le partite successive.

Martedì 14 settembre c’è il Malmo in Champions League, mentre 5 giorni dopo i bianconeri ospiteranno il Milan in un altro scontro diretto in Serie A. Servirà un Chiesa al top della forma, inutile correre rischi.

fonte: sport.sky.it