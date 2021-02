Chiesa intervista JTV oggi: “Dai giocatori al presidente, crediamo ancora nel titolo”

Chiesa intervista JTV oggi – Federico Chiesa, a JTV, ha analizzato Verona-Juve.

CALO FISICO – “Grande azione per il gol, ma la ricorderanno in pochi e ricorderanno il pareggio. Ci deve far arrabbiare, lo siamo molto. Puoi fare gol, andare in vantaggio. Non ci sono parole. Ma bisogna vincere. Io, in primis da tutta la squadra, presidente, crediamo tutti nello scudetto. Ora scendiamo in campo per i tre punti, come sempre”.

CAMPIONATO FATICOSO – “Può succedere qualunque cosa? E’ alla pari. Ovvio che giocare allo Stadium con 40mila tifosi, a noi carica, agli avversari crea un po’ di… questo è ovvio, ma solo alibi. Giochiamo in undici contro undici. Dobbiamo vincere, siamo la Juve”.

Chiesa intervista JTV oggi, le parole dopo Verona

MIGLIOR GAMBA – “Abbiamo tante assenze, ci siamo abbassati e per stanchezza abbiamo pagato. Ma questi 1-0, queste partite così… c’è da dare merito al Verona, corre uomo a uomo, calcio faticoso per loro e per chi li affronta. Bisognava portarla a casa in qualsiasi maniera”.

FEELING CON CRISTIANO – “Sì, sta crescendo un bel feeling con tutti. Da quando sono arrivato sono a mio agio, dal presidente allo staff tecnico. Ringrazio il mister per l’opportunità. Forse è il mio primo assist a Cristiano, forse un altro. Abbiam pareggiato alla fine e siamo tanto arrabbiato”.

fonte: ilbianconero.com