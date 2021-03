Chiesa intervista Juve Lazio: “Vogliamo vincere lo scudetto!”

Chiesa intervista Juve Lazio – Federico Chiesa è stato il giocatore della Juventus che ha parlato a caldo a Dazn subito dopo Juventus-Lazio 3-1: “Oggi abbiamo fatto una grande partita dopo aver concesso un gol. Quello è stato un errore nostro, ci può stare. E poi abbiamo dimostrato di avere cuore, voglia e grinta. E che daremo battaglia fino alla fine. Il pareggio col Verona ci andava molto stretto, avevano fatto la differenza i dettagli, e quei dettagli oggi sono arrivati”.

Chiesa intervista Juve Lazio, le parole a DAZN

“Abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Soprattutto nella fase difensiva: eravamo davvero determinati! La Lazio è una grande squadra che lotta ogni anno per le prime 4 posizioni, ma da qui alla fine sono tutti match determinanti se vogliamo vincere lo scudetto. Io faccio quello che mi chiede il mister, il recupero palla non viene solo da me ma dalla pressione di tutta la squadra, è una dinamica di gioco corale. Nel secondo tempo siamo entrati in campo cattivi, vogliosi e determinati”.

“Nell’occasione del gol di Morata, io ho recuperato il pallone e lui è stato molto freddo, è tornato alla grande ma tutti abbiamo dato prova di voler stare là sopra e voler vincere questo scudetto. Il Porto? Il gruppo è coeso, dopo il pari di Verona ci è scattato qualcosa dentro, dobbiamo dare di più tutti e tutte le partite da qui alla fine saranno delle finali”.

fonte: ilbianconero.com