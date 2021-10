Chiesa Newcastle – Cambiano le proprietà, e cambiano le gerarchie del calcio internazionale. Con l’acquisizione del Newcastle, da parte del principe saudita bin Salman, il club inglese diventa, potenzialmente, uno dei top club europei, con una disponibilità economica sul mercato da far invidia al Paris Saint-Germain.

Un ciclone, che si sta per abbattere sul calcio internazionale e che rischia di sconvolgere ogni equilibrio. Soprattutto quello delle squadre più fragili, dal punto di vista economico, a causa della crisi pandemica.

JUVE – Tra queste c’è di certo la Juventus, che come è noto sta vivendo un periodo di difficoltà economica. La dirigenza bianconera dovrà fare dei sacrifici, liberarsi degli esuberi e rimpinguare le casse attraverso delle cessioni. Nonostante ciò, è del tutto intenzionata a tenere in rosa quei calciatori che rappresentano le fondamenta del progetto.

Chiesa Newcastle, cosa sta succedendo

Se il principe saudita dovesse bussare alla porta con un’offerta fuori mercato, però, diventerebbe difficile dire di no. Secondo quanto scrive questa mattina Tuttosport, infatti, nel mirino del Newcastle potrebbero presto finire sia Chiesa che de Ligt.

Anche se la Juventus dovesse tenere duro, e rifiutare le offerte, diventerebbe comunque complicato trattenere dei calciatori che avrebbero la prospettiva di andare a guadagnare molto più di quanto percepiscono a Torino, oltre che andare a giocare in Premier League.

Per finire, c’è anche la questione Ramsey. Il Newcastle saudita potrebbe fare di lui uno dei primi acquisti del nuovo ciclo, già a partire da gennaio. Se così fosse, in questo caso, la Juventus non alzerebbe certo le barricate per trattenerlo.

fonte: ilbianconero.com