Chiesa riscattato Juve nonostante l’infortunio: lo scenario

Chiesa riscattato Juve – Sarà juventino al 100%, non sono in quell’anima che è già profondamente connessa al mondo bianconero, ma anche sulla carta. Il brutto infortunio, infatti, non mette in discussione e non cambia il futuro di Federico Chiesa: il riscatto si farà. La Juve non ha dubbi e accompagnerà il ragazzo nel percorso di risalita per ritrovarlo più forte di prima nella nuova stagione.

Una perdita dura da affrontare, pesante visto che è uno dei migliori giocatori in rosa e visto il suo impatto al primo anno bianconero, ma che non scalfisce l’opinione che la Juve ha di lui.

Chiesa riscattato Juve, la decisione della società

LE CONDIZIONI – Acquistato dalla Juve il 5 ottobre 2020, è arrivato in prestito biennale dalla Fiorentina per 10 milioni complessivi (3+7), a cui andranno aggiunti alla fine di questa stagione altri 40+10 di bonus. Un accordo firmato con obbligo di riscatto da parte della Juve al termine dell’attuale stagione “al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2021/2022”.

Quali? L’obbligo è legato a una di queste condizioni: il piazzamento della squadra di Allegri nelle prime quattro posizioni, il 60% delle presenze ufficiali della Juve per almeno 30′ (è al 38%) e almeno 10 gol in stagione (4) in tutte le competizioni. Con l’infortunio, sottolinea il Corriere dello Sport, due delle tre opzioni sono già saltate. Resta solo la qualificazione alla prossima Champions, l’obiettivo principale delle Juve, un risultato obbligatorio.

Nel caso i bianconeri fallissero il traguardo, il riscatto potrebbe tornare in discussione perché la Juve avrebbe solo il diritto di acquisto e non «l’obbligo»... Ma sarà così? La Juve potrebbe forse decidere di provare ad abbassare la cifra da versare alla Fiorentina, tentare un approccio che se, non concretizzato, porterebbe comunque al riscatto, per la cifra inizialmente pattuita.

Dubbi non ce ne sono, non da parte del club, che aspetta Chiesa a braccia aperte. La società ha rifiutato in estate gli 80 milioni offerti dal Bayern Monaco, lo vuole juventino al 100% e (anche) su di lui vuole fondare il nuovo ciclo.

chiesa-allegri-2021

fonte: ilbianconero.com