Chiesa sfida Morata: “Mi ha aiutato a inserirmi nella Juve”

Chiesa sfida Morata – A due giorni da Italia-Spagna il giocatore azzurro e della Juventus Federico Chiesa ha voluto mandare un messaggio a Spinazzola: “Mi dispiace tanto per lui, stava facendo un grandissimo Europeo – ha detto ai canali ufficiali della Uefa – Per noi era fondamentale, siamo come fratelli e non è bello perderne uno.

In senso metaforico. Gli auguro il meglio perché è un grande giocatore e ci mancherà, ora però deve pensare solo a recuperare. Noi proveremo a portargli qualcosa di grande per regalargli una grande gioia”.

Chiesa sfida Morata, ecco cos’ha detto

LA SFIDA CON MORATA – Poi, sui prossimi avversari ha detto: “Con la Spagna sarà una partita difficilissima. Loro giocano col 4-3-3 e abbiamo idee di gioco simili, forse noi siamo più dinamici. Per un attaccante è bello avere un centrocampo come il nostro, usiamo il possesso palla per finalizzare per avere più palle gol, essere offensivi e dominare.

Morata? Ci siamo fatti i complimenti per i rispettivi gol. Ci saluteremo, gli voglio bene. E’ stato uno dei giocatori che mi ha aiutato a inserirmi appena arrivato alla Juve. Sarà bello incontrarlo in semifinale”.

fonte: ilbianconero.com