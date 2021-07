Cinque incedibili della Juve, ecco chi sono

Cinque incedibili della Juve – Facciamo una premessa: in un mercato con poca disponibilità economica da parte di quasi tutti i club al mondo, considerare dei giocatori incedibili non è facile. Ce ne sono alcuni, però, ai quali la Juventus non rinuncerebbe mai.

E sono quei giocatori che a meno di offerte monstre – e parliamo dai 100 milioni in su, praticamente impossibile – non si muoveranno da Torino.

Perché sono così importanti che escono fuori da ogni logica di plusvalenza o voglia di fare cassa, servono più in campo che sul bilancio. Chi sono?

Cinque incedibili della Juve, ecco i loro nomi

WOJCIECH SZCZESNY – Allegri ha fatto la sua scelta, il polacco non si tocca. L’allenatore ha chiesto la dirigenza di abbandonare la pista Donnarumma proprio perché punta ancora forte sull’ex portiere di Arsenal e Roma. In un anno di grandi cambiamenti, tra i pali c’è una certezza.

MATTHIJS DE LIGT – Il difensore olandese fa gola al Barcellona, ma non è questa l’estate giusta per provare l’assalto perché la situazione finanziaria del club spagnolo non è delle migliori. Quindi, De Ligt non si tocca. Classe ’99, a meno di ribaltoni clamorosi sarà uno dei punti fermi della Juve del futuro. Questa è l’idea della società.

JUAN CUADRADO – Il rinnovo fino al 2023 è solo una formalità, un accordo che le parti avevano già raggiunto in occasione dell’ultimo prolungamento. Del resto il colombiano è uno dei pupilli di Allegri, che per primo l’ha schierato terzino destro ma che nella prossima stagione potrebbe riproporre da esterno offensivo.

FEDERICO CHIESA – Se prima dell’Europeo non c’erano dubbi sulla sua permanenza a Torino, adesso sono tutti più sicuri. La Juve ci hanno più di un anno a portarlo a Torino e adesso vuole goderselo per tanti anni. In una sola stagione Chiesa ha dimostato una crescita costante che non si fermerà qui: il classe ’97 ha ancora tanti margini di miglioramento, e i bianconeri non hanno nessuna intenzione di privarsene.

DEJAN KULUSEVSKI – Alti e bassi nella prima stagione alla Juventus, ma fiducia massima da parte della società. Con una sterzata all’ultima curva i bianconeri l’hanno soffiato all’Inter e ora aspettano l’esplosione che può arrivare da un momento all’altro. Il ragazzo ha bisogno di continuità e di confrontarsi in un top club come la Juve, non sarà una stagione incostante a bruciare un classe 2000 sul quale la società punta molto per il futuro. Nei mesi scorsi c’erano state delle voci di un interessamento dell’Arsenal, ma i bianconeri non ci hanno pensato nemmeno un attimo a sedersi a trattare.

fonte: ilbianconero.com