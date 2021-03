Come sta Chiellini? Ecco perché è tornato a Torino

Come sta Chiellini? Giorgio Chiellini sta bene. Non ha condizioni preoccupanti. Sarà dunque disponibile per il derby di Torino di sabato prossimo.

Dunque, perché è andato via dal ritiro della Nazionale? Perché non avrebbe giocato le due partite di fila della Nazionale, sui campi di Bulgaria e Lituania. Pertanto, è stato deciso – in completa sinergia con il c.t. Mancini – di farlo tornare a Torino.

Come sta Chiellini? Le ultime da Torino

NESSUN PROBLEMA – Chiellini, dunque, stava bene. Ha svolto le classiche terapie del post partita e ha valutato la possibilità di continuare la settimana a Torino, consapevole anche delle difficoltà che avrebbe avuto se avesse continuato a giocare con la Nazionale.

Con una battuta se l’era cavata, Chiellini, nell’intervista post Irlanda del Nord: “Giocarle tutte e tre? No dai vediamo come mi sento, intanto sono contento dell’inizio di stasera”.

chiellini-intervista-sky

fonte: ilbianconero.com