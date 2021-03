Come sta De Ligt? Ansia Juve

Come sta De Ligt? – Ieri sera Matthijs De Ligt avrebbe dovuto giocare in difesa accanto a Demiral nella partita contro lo Spezia, invece all’ultimo momento ha dovuto dare forfait per i postumi di una botta a un tendine rimediata sabato scorso contro il Verona.

Sia Paratici che Pirlo, tra pre e post partita, hanno parlato del problema del difensore olandese, che nella rifinitura pre-match ha provato e riprovato, ma alla fine ha dovuto cedere al dolore che si portava dietro da tre giorni.

Come sta De Ligt? Ansia per Pirlo

Stamattina De Ligt si trovava al J Medical per effettuare gli esami medici del caso. Oggi sapremo che cos’ha e se si tratta effettivamente dell’ennesima tegola stagionale per la Juventus.

NON SOLO MATTHIJS – Ma le apprensioni non finiscono qua per la difesa juventina: uscito De Ligt, ha fatto visita al J Medical anche Radu Dragusin, ormai stabilmente aggregato alla prima squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 16:05 – “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Matthijs De Ligt presso il J|Medical hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno”. Un grande sospiro di sollievo per Pirlo, che deve fare i conti con le numerose assenze che stanno decimando la rosa, soprattutto in difesa, dove sono ai box da tempo sia Chiellini che Bonucci.

de-ligt-demiral-juve

fonte: ilbianconero.com