Come sta Dybala? Nuovo consulto in Austria, la situazione

Come sta Dybala? Un nuovo consulto ad Innsbruck, andato in scena ieri. Paulo Dybala è tornato in Austria, volato nuovamente lì per una visita dal professore Fink, uno specialista assoluto in materia di ginocchia.

Come riporta il Corriere dello Sport, ha fatto il punto sulle terapie che sta seguendo per guarire dal problema al ginocchio sinistro che lo tiene lontano dal campo da quasi due mesi.

La Joya ha fiducia perché il dolore sembra dare tregua, anche se dovrà attendere le sensazioni di quando riprenderà a calciare il pallone con forza per capire davvero a che punto sia. Lui intanto continua nella rincorsa al campo, con un po’ di luce in più in fondo al tunnel.

QUANDO TORNA – Le terapie sembrano funzionare, in base al monitoraggio che viene effettuato quotidianamente e alle parole del professor Fink, e quel suo “coming soon” fa ben sperare. Per il Porto sarà difficile il rientro, una corsa contro il tempo, anche se non si possono forzare i tempi. La speranza è di vederlo tra Cagliari (14 marzo) e Napoli (17 marzo), ma i progressi vanno valutati appunto giorno dopo giorno.

Lui, intanto, continua a lavorare senza sosta, tra palestra, piscina e terapie: ha saltato già 13 partite consecutive e non vede l’ora di tornare. Sicuramente avrà la sosta per recuperare al meglio: salterà gli impegni con la Seleccion di fine marzo e resterà a Torino per riprendersi la condizione migliore.

