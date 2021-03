Come sta Dybala? Ginocchio guarito ma sente dolore

Come sta Dybala? – Come sta Paulo Dybala? La Joya si allena ed è in ripresa, ma non è tutto così semplice come sembra. Comincia a vedere la luce in fondo al tunnel, però qualche problema sussiste ancora. La Joya si allena ogni giorno, anche in quelli di riposo e mira a tornare il prima possibile, anche perché in questa stagione non c’è quasi mai stato.

Come sta Dybala? Le ultime sulle condizioni

IL MOMENTO -Il ginocchio è clinicamente recuperato, sistemato al 100%, ma Dybala prova ancora dolore. Quando calcia e quando sterza in particolare.

Ecco perché potrebbe volerci ancora del tempo: la Juve avrebbe voluto reinserirlo già contro il Benevento e, forse, potrà esserci per qualche minuto, ma molto più probabilmente potrà tornare dopo le due settimane di sosta delle Nazionali ed esserci contro il Torino.

Pirlo ci spera, Paulo avrà ancora tempo per lavorare ed esserci ad inizio aprile, mentre prova a far passare il dolore.

fonte: ilbianconero.com