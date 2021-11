Come sta Dybala? Ha un’infiammazione, a Torino solo giovedì

Come sta Dybala? Un’infiammazione al soleo sinistro, ma nessuna lesione. Un mezzo sospiro di sollievo per Paulo Dybala, che dovrà fare altri esami prima di rendersi disponibile per l’Argentina e la Juventus.

Dal ritiro dell’Albiceleste parlano di forfait per Paulo, che contro il Brasile non giocherà. Il dubbio si protrae, però. E lo spettro della sua assenza si allunga anche in vista della partita di sabato, contro la Lazio. Sì, potrebbe non esserci all’Olimpico.

Come sta Dybala? Le ultime sulle condizioni dell’argentino

LA SITUAZIONE – Dybala farà ritorno giovedì, quando è atteso alla Continassa. Farà altri esami e soprattutto parlerà con lo staff medico bianconero. Al momento non sembra essere così in dubbio, il tempo per recuperare c’è, ma dipenderà come sempre dalle sensazioni del giocatore.

Potrebbe dunque essere convocato, eppure non partire da titolare. Del resto, la Juve ha davanti a sé sei partite determinanti, tutte ogni tre giorni.

dybala-triste-juve-2020

fonte: ilbianconero.com