Come stanno Dybala e Morata? Le ultime sulle condizioni

Come stanno Dybala e Morata? Un altro passo in avanti, sia per Paulo Dybala che per Alvaro Morata. Entrambi i giocatori sono scesi in campo alla Continassa e hanno svolto lavoro differenziato sul terreno dello JTC.

Come stanno Dybala e Morata? Gli aggiornamenti

I TEMPI DI RECUPERO – Per Dybala si va verso la convocazione con la Roma, più difficile vederlo in campo dal primo minuto. Per Morata ci vorrà un po’ di più con ogni probabilità: l’obiettivo è riaverlo per la partita contro l’Inter di San Siro.

Intanto, un passo alla volta, continua il lavoro personalizzato e di recupero di entrambi i giocatori. Dybala e Morata scalpitano: sono loro i prossimi “acquisti” di Massimiliano Allegri.

fonte: ilbianconero.com