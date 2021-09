Commenti razzisti per Kean: “I tifosi gli hanno detto qualcosa dopo il gol”

Commenti razzisti per Kean – Gyasi, a DAZN, commenta il gol e racconta un episodio spiacevole.

L’ESULTANZA E L’EMOZIONE – “Esultanza già pensata? E’ stato bellissimo il gol, dopo tanti mesi senza tifosi vedere l’urlo dei tifosi al Picco è stato stupendo. Peccato non aver portato punti. L’esultanza? Spontanea”.

Commenti razzisti per Kean, le parole di Gyasi

PERCORSO – “Se mi sento migliorato? Qui ho avuto tre grandi allenatori, a partire da Marino che mi ha dato tanto. La possibilità di mettermi in gioco in B. Con Italiano abbiamo avuto due anni incredibili, quando trovi fiducia vai in campo e dai tutto, per la squadra e per l’allenatore. Che ti mette in campo e dà fiducia. Con Thiago stiamo capendo ciò che vuole, abbiamo messo in pratica e speriamo di continuare così, di fare punti”.

KEAN – “Mi ha detto che i tifosi gli hanno detto qualcosa dopo il gol. Gli ho detto di stare tranquillo, di non aver sentito. Che altrimenti avremmo avvisato l’arbitro”.

kean-allenamento-juve

