Commisso: “Non possiamo giocare il sabato, chi è in Champions non deve...

A margine di un sopralluogo al “Viola Park” il presidente Rocco Commisso ha parlato così: “Sono felice, fino ad oggi (ride, ndr). Ho parlato con Italiano: questi ragazzi che vanno via in Sudamerica, Africa per le Nazionali…”.

“Non è possibile che ci fanno giocare il sabato quando loro tornano il venerdì. Bisogna fare qualcosa, le squadre che giocano in Champions non devono avere vantaggi“.

VLAHOVIC – “Sorpreso? No, io credo che voglia restare e spero che si rifaccia il contratto. Ora vediamo quando ritorna, speriamo che stasera giochi. Ho parlato anche con Amrabat e Maleh”.

commisso-intervista-juve-fiorentina-arrabbiato

fonte: ilbianconero.com