Condizioni Bernardeschi e Kean, il comunicato ufficiale Juve

Condizioni Bernardeschi e Kean – Da Juventus.com, le ultime su Bernardeschi e Kean, oltre al report dell’allenamento di oggi.

Condizioni Bernardeschi e Kean, il comunicato

COMUNICATO – “La Juve si è ritrovata questa mattina, all’indomani del pareggio di San Siro. L’obiettivo è essere subito focalizzati sul Sassuolo, che arriva all’Allianz Stadium mercoledì (Dirigerà il match Sacchi, assistito da Bottegoni e Rossi, quarto ufficiale Marcenaro, VAR Ghersini, AVAR Giua). Il menu di oggi: scarico per i protagonisti di ieri, per il resto del gruppo invece seduta tecnica con esercitazioni per reparto in fase di possesso palla, situazioni di ripartenza veloce e partitella finale”.

GLI INFORTUNATI – “Bernardeschi, nel corso del match di ieri sera, ha riportato una lieve distorsione della spalla destra, gli esami a cui è stato sottoposto hanno escluso lesioni capsulo-legamentose. Kean, a seguito dell’affaticamento muscolare alla coscia destra riferito al termine dell’allenamento di sabato, è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno escluso lesioni muscolari”.