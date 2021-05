Conferenza Chiellini: “Futuro? Poi si vedrà…”

Conferenza Chiellini – Giorgio Chiellini, in conferenza stampa, analizza la finale di Coppa Italia. Ecco le sue parole.

COME STA LA JUVE – “Siamo pronti, poi questa è una partita a sé. A prescindere dai risultati degli ultimi match, l’avremmo preparata allo stesso modo, con voglia di vincere un trofeo, non è scontato arrivare a questo punto. Queste ultime due vittorie ci hanno dato una spinta importante, ma siamo concentrati e consapevoli delle difficoltà. L’Atalanta l’abbiamo affrontata un mese fa e la conosciamo bene. Speriamo che questo campo ci porti bene come la Supercoppa”.

COME LA SUPERCOPPA? – “​Due squadre differenti, l’Atalanta è diversa dal Napoli. Dà ritmo, è più arrembante rispetto al Napoli. Sarà sulla falsa riga di quanto accaduto a Bergamo, molto equilibrata poi i dettagli fanno la differenza. Avevamo fatto una buona partita, creando qualche occasione rischiando poco. Poi sono stati bravi e fortunati in quel tiro quasi al novantesimo che li ha portati a vincere. Speriamo possa finire in maniera diversa”.

Conferenza Chiellini, le parole alla vigilia dell’Atalanta

ULTIMA FINALE – “Sono onesto, sono tanto concentrato su queste partite, ne penso una alla volta. Ho finito l’Inter, ora la finale, poi il Bologna. Tutte le valutazioni si fanno a fine stagione. Siamo concentrati sulle partite. Ci giochiamo un trofeo, la Coppa, ogni discorso toglie energia a ciò che mi serve, affrontare questi avversari domani”.

DIFESA – “Abbiamo fatto anche due ottime partite a livello difensivo. Nelle ultime 10-12 partite abbiamo subito troppo, tanti errori che ci hanno portato a subire troppo. Si è alzato notevolmente il numero dei gol a stagione. Fino a poche giornate fa eravamo stati la miglior difesa o comunque ce la giocavamo. Abbiamo concesso tanto, dovremo essere attenti”.

FINALE – “Lo stato d’animo è cambiato notevolmente, abbiamo vinto con l’Inter, il Napoli ha risposto, il Milanci ha dato una speranza ma dipende dagli altri. Questa partita però va al di là dello stato d’animo. L’avremmo preparata a prescindere da ciò che poteva essere, ce la siamo guadagnata battendo l’Inter, ricorderete anche voi, gare difficili e tirate. Abbiamo voglia di vincere e di fermare la favola Atalanta che sta crescendo anno dopo anno e che speriamo di battere e che rimanga incompiuta ancora per un anno”.

