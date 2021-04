Conferenza Pirlo Atalanta Juve – Come di consueto, Andrea Pirlo ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa post-partita. La Juventus ha perso 1-0 a Bergamo contro l’Atalanta.

Queste le parole di Pirlo riportate da ilbiacnonero.com:

LA PARTITA – “Abbiamo fatto un’ottima gara contro una grande squadra come l’Atalanta, brucia soprattutto per quello. Non abbiamo sfruttato le occasioni che ci sono capitate nel primo tempo. Ma lo sapevamo che sarebbe stata una gara intensa. Non ho niente da rimproverare ai miei giocatori, che hanno interpretato bene la gara. Andare via con un risultato negativo ha inciso molto sul nostro umore, ma ora dobbiamo riprenderci perché ora abbiamo una gara importante.”

SENZA CR7 – “Con i se e i ma non si va da nessuna parte. Cristiano non era disponibile, ma chi è andato in campo ha fatto quello che doveva fare. Sono soddisfatto della prestazione. Poi lui ha fatto 25 gol, ti può sempre dare qualcosa in più.”

LE SOSTITUZIONI – “Sia Chiesa che McKennie sono usciti perché hanno chiesto il cambio. Valuteremo l’entità dei loro infortuni. Al loro posto ho messo chi avevo a disposizione. Loro avevano qualche scelta in più e la gara si è risolta per un episodio”.

CUADRADO – “Ha fatto una grande partita, ha messo in difficoltà sempre la loro difesa. Peccato per il risultato finale.”

VERSO LA FINALE DI COPPA ITALIA – “Si gioca sempre contro una squadra di altissimo livello, ora ci prepareremo per il 19 maggio con lo stesso spirito!”

LA PRESSIONE – “Ci sono abituato da quando ero giocatore. Lascio parlare”.

fonte: ilbianconero.com