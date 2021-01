Conferenza Pirlo oggi Sassuolo – Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida di domani sera contro il Sassuolo. Ecco le sue parole riportate da ilbianconero.com: “Domani sarà una gara difficile, loro sono un’ottima squadra che gioca insieme da qualche anno, hanno un bravo allenatore che è molto bravo nelle parte di costruzione del gioco, dovremo essere molto attenti in fase di non possesso, non concedere varchi a loro perché sono bravi a uscire dalla pressione avversaria”.

SULLO SCUDETTO – “Chi è prima in classifica è la squadra da battere, ora è il Milan. Noi ci prendiamo le nostre responsabilità, vinciamo da 9 anni e quindi è normale che c’è la pressione di vincere il campionato, ma la prima in classifica è quella che ritengo essere la squadra da battere”.

Conferenza Pirlo oggi Sassuolo, le parole alla vigilia

SUI DIFENSORI – “Demiral e Chiellini? Stanno entrambi bene, Demiral è più pronto, viene da più partite giocate quest’anno e domani può essere lui a partite dall’inizio. Giorgio sta meglio, adesso si sta allenando con grande continuità e presto potrà partire dall’inizio”.

ASPETTO MENTALE – “C’è sempre da migliorare partita dopo partita, noi queste ultime due abbiamo fatto gol, chiedo di migliorare nella forma mentale, quando facciamo gol abbiamo dei minuti dove siamo con la testa tra le nuvole. Chiedo di avere in quel momento maggiore concentrazione, quando sblocchi la partita nei primi minuti, sono quelli fondamentali per dare continuità”

SU CHIESA – “Chiesa sta bene, ha avuto un problema all’anca e allora aveva chiesto di uscire, se no avrebbe fatto tutta la partita. Siamo riusciti a recuperarlo. Stupito? No perché conoscevo le sue qualità e quello che poteva darci. Può migliorare tanto, è un prototipo di un grande campione, deve crescere di partita in partita, perchè per giocare nella Juve devi dimostrare tutte le partite di essere quello contro il Milan”.