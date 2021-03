Conferenza Pirlo Porto – Andrea Pirlo parla in conferenza stampa dopo l’eliminazione con il Porto.

COSA MANCA – “Parlo per quest’anno, non parlo degli anni passati. Quando commetti degli errori in una competizione come la Champions, è normale che tu possa uscire”.

CON IL PRESIDENTE – “Ho parlato quando è finita la partita, cosa fare, abbiamo cercato di fare il nostro meglio. Abbiamo iniziato anche bene, creando un’occasione con Morata. Poi 10 minuti di disagio, non eravamo compatti, avevamo subito l’impatto della situazione, pensando che fosse dura per ribaltare il risultato. Nella ripresa siamo entrati con un’altra testa, un altro piglio. Commesso un errore che ci è costata la qualificazione”.

BILANCIO – “Contraccolpo sulla finale di Coppa? Non credo, si svolgerà alla fine di maggio, ci sarà tempo per assorbirla. Dobbiamo pensare al campionato, lavorare ogni settimana per vincere tutte le partite. Questo sarà il nostro prossimo obiettivo”.

Conferenza Pirlo Porto, le parole dopo l’eliminazione

INSEGUIRE – “Tanta pressione? La pressione è normale averla quando giochi nella Juve quando segui un turno di qualificazione. Ce l’aveva anche il Porto, avevamo preparato bene anche il Porto, si è poi incanalata in un altro modo. Bravi a reagire. Gli episodi non sono stati dalla nostra, credevamo in ciò che c’era da fare, il piglio sembrava giusto, poi capita di uscire”.

FUTURO – “Non mi ha rassicurato di niente, ero tranquillo: mi ha detto che il progetto è appena iniziato, i giocatori che sono arrivati hanno dimostrato di essere da Juve, che possono giocare queste partite con questa importanza. E da qui ripartiamo”.

RONALDO – “Quando gioca Cristiano solitamente parti dall’1-0, capita per un giocatore formidabile come lui di non fare gol. Chiesa, prestazione fantastica, ha fatto gol e ci ha pensato lui”.

DNA JUVE – “Non da Champions? Ce l’ha pure la Juve, è arrivata tante volte in finale: magari non ha vinto, ma le competizioni le ha sempre portate al termine. Tra vincere e perdere ci vuole veramente poco. Al Milan era veramente così. Bisogna continuare, l’obiettivo è portare un giorno questa benedetta coppa”.

ULTIMO ASSALTO – “Per la vecchia guardia? C’è grande delusione come in tutta la squadra, non parlo solo dei veterani. L’obiettivo di tutti è centrare la qualificazione, non parlerei della fine di un ciclo. E’ appena iniziato, chi ne farà parte sarà orgoglioso di questo gruppo”.

