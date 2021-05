Conferenza Pirlo Sassuolo – Andrea Pirlo, in conferenza stampa, ha analizzato Sassuolo-Juve.

PENSIERI – “Non ho pensato, ho ringraziato la squadra per la prestazione. Non era facile rialzare la testa dopo domenica, siamo stati bravi a interpretare bene la gara. Sapevamo di affrontare una squadra difficile che ti fa giocare in contropiede. L’abbiamo provata e affrontata nel modo giusto”.

RECUPERO – “Mezz’oretta di recupero, poi subito sotto le due partite e la finale di Coppa Italia. Volevamo dare un segno a quanto stiamo facendo. Non volevo vedere rassegnazione nei giocatori, chi abbassa la testa è un perdente. Testa alta e petto in fuori, due partite per sistemare il campionato”.

Conferenza Pirlo Sassuolo, le parole a fine partita

INTER – “Lo sapevamo, sono stati più bravi e lo dimostrano quest’anno. Continuano a giocare per vincere. Creare una squadra vincente. Complimenti all’allenatore, lo conosciamo bene. Li affronteremo al meglio, sapendo di non trovare una squadra abbacchiata ma che giocherà la partita”.

BUFFON – “Ma i giocatori, i campioni, fanno sempre la differenza. Ha 43 anni e continuerà a farla. Già da tempo aveva preannunciato la decisione, c’è solo da ringraziare. Continuerà a far valere il suo valore”.

DYBALA-RONALDO – “Si è parlato tanto, fin troppo in questi giorni, problematiche e gossip sportivi che non mi piace commentare. C’era da dimostrare sul campo. Dybala? La Juve ha bisogno di lui e lui della Juve. Da soli non si fa niente, i singoli senza squadra non possono fare nulla. Stasera prestazione di sacrificio”.

fonte: ilbianconero.com