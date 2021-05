Conte intervista oggi – Antonio Conte parla alla Rai dopo la vittoria dello scudetto: “Stasera andiamo a dormire contenti e felici di quello che siamo riusciti a fare. Siamo contenti per noi, per le persone che hanno lavorato per far tornare l’Inter alla vittoria e per i tifosi. Il momento chiave è stato quando siamo usciti dalla Champions, quando ci sono arrivate addosso un mare di critiche, fin troppo eccessive. Siamo stati bravi a usare quelle critiche, anche perché questo gruppo non era abituato a vincere”.

FUTURO – ​“Futuro all’Inter? In questo momento è giusto goderci questo scudetto. Non faremo l’errore di andare appresso a riunioni, liti tra allenatore ecc. Ci sarà tempo da qui a un mese alla fine del campionato per fare quello che c’è da fare. Adesso niente e nessuno cercherà di rubarci questa gioia che abbiamo conquistato e che vogliamo condividere con i tifosi. Da qui a un mese ci sarà il tempo per fare tutte le cose che dovranno essere fatte”.

Conte intervista oggi, le parole del tecnico dell’Inter

ORIALI – ​”Vorrei ringraziare Lele Oriali. Per me è stato veramente importante, mi ha aiutato tantissimo. Oriali è la persona che ha influito maggiormente in questi 2 anni. Sorrido di continuo? In battaglia mai. Ma fuori dalla battaglia sempre”.

SUCCESSO – “Uno dei successi più importanti della mia carriera. Un successo difficile perchè non era per me una scelta facile andare all’Inter anche in un momento dove la squadra non era competitiva. Ho accettato con grande voglia la sfida”.

