Continassa Ronaldo, il Portogallo si allenerà al JTC

Continassa Ronaldo – Continassa, casa Ronaldo. Da lunedì, il Portogallo si allenerà allo Juventus Training Center, in vista della partita conro l’Azerbaigian di Gianni De Biasi, che si disputerà mercoledì della prossima settimana all’Allianz Stadium.

La situazione Covid in Portogallo ha suggerito di evitare di giocare a Lisbona la partita di qualificazione ai Mondiali, così Ronaldo ha spinto perché Torino fosse la sede.

E, a quel punto, ha intercesso con la Juventus affinché il Portogallo avesse l’avveniristico centro sportivo bianconero, dove lavora ogni giorno. CR7 farà, insomma, da padrone di casa con i suoi connazionali che, probabilmente (ma non è ancora ufficiale) saranno ospitati dallo J-Hotel che sorge accanto ai campi di allenamento.

Continassa Ronaldo, gli allenamenti del Portogallo al JTC

Una comodità che, in tempi di bolle Covid, viene particolarmente apprezzata. La curiosità è che l’Azerbaigian si allenerà a Vinovo, nell’altro centro sportivo della Juventus, dove solitamente si allenano le Women e le squadre delle giovanili.

Una disponibilità, quella della Juventus a concedere praticamente tutte le sue strutture per facilitare la partita, che Ronaldo ha apprezzato tantissimo e non ha mancato di ringraziare la dirigenza. Per quanto riguarda Pirlo, invece, non avrà problemi organizzativi.

Dopo la partita contro il Benevento di domenica, concederà tre giorni di risposo ai giocatori che rimarranno a Torino nella pausa internazionale. Il Portogallo si allenerà lunedì e martedì, mercoledì giocherà la partita, si allenerà ancora giovedì mattina e poi partirà per la Serbia per la seconda partita (la terza la giocherà in Lussemburgo).

La ripresa degli allenamenti bianconeri è fissata per giovedì pomeriggio, dando il tempo agli addetti di sanificare la struttura utilizzata dal Portogallo.

cristiano ronaldo sta bene e torna a giocare nel portogallo

fonte: tuttosport.com