Convocati Juve Spezia, c’è Morata: out 5 big

Convocati Juve Spezia – Il tecnico della Juventus, Andrea Pirlo, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del match di oggi contro lo Spezia. Presente in lista il nome di Alvaro Morata, che ha messo quindi alle spalle l’infezione virale; semaforo verde anche per Nicolò Fagioli che aveva saltato l’allenamento di ieri per un problema intestinale.

Convocati Juve Spezia, le scelte di Pirlo

Per la seconda volta consecutiva chiamato Akè dall’Under 23. Rientra Danilo dalla squalifica, restano ancora fuori Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Arthur e Dybala.

Questo l’elenco completo: Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Buffon. Difensori: De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta. Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, Fagioli, Kulusevski, Peeters. Attaccanti: Ronaldo, Morata, Aké.

fonte: tuttosport.com