Convocati Juve Zenit, fuori Kean e altri 2

La Juventus si prepara ad affrontare il quarto impegno di Champions League, in scena questa sera alle 21 allo Stadium contro lo Zenit.

Max Allegri non potrà contare su Mattia De Sciglio, Ramsey e Kean, fuori per infortunio. Out anche Kaio Jorge e Pellegrini, che non sono in lista Champions.



I CONVOCATI

Portieri – Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori – Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani



Centrocampisti – Arthur, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski

Attaccanti – Morata, Dybala.

fonte: ilbianconero.com