Coppa Italia finale – L’annuncio ufficiale è atteso domani, in occasione del consiglio di Lega Serie A: la finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, il 19 maggio, sarà disputata a Reggio Emilia e non a Roma.

Il cambiamento si rende necessario perché in quella data l’Olimpico dovrà ospitare Lazio-Torino, partita della 25ª giornata non disputata per il focolaio Covid in casa granata. Il 19 maggio era l’unico slot a disposizione, visto che lo stadio chiuderà per l’Europeo, e la precedenza è stata data al campionato.

Coppa Italia finale, ecco dove si giocherà

Reggio Emilia è città fortunata per i bianconeri. Al Mapei Stadium, il 20 gennaio, hanno conquistato la Supercoppa italiana, primo trofeo della gestione Pirlo, arrivato con il successo per 2-0 sul Napoli.

La finale di Coppa Italia potrebbe essere anche il primo passo per un ritorno (parziale) del pubblico. Tutto dipenderà dall’andamento della pandemia, da un via libera del governo e, in ultimo, dall’approvazione della Regione Emilia Romagna.

fonte: tuttosport.com