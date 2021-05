Corsa Champions Juve – La Juventus è impegnata in una delicatissima corsa per qualificarsi alla prossima Champions League. Bisogna considerare l’eventualità di arrivi a pari punti. Com’è messa la Juve rispetto alle 4 contendenti a un posto Champions?

Vs. Atalanta: starebbe davanti l’Atalanta per gli scontri diretti (1-1 e 1-0)

Vs. Milan: dipenderà dalla sfida di domenica sera, a cui la Juve arriva forte del 3-1 rifilato ai rossoneri all’andata

Vs. Napoli: scontri diretti in parità, si conterà la differenza reti complessiva in campionato. Dovesse essere pari anche quella, si considereranno i gol segnati complessivamente in campionato (al momento è in vantaggio il Napoli)



Vs. Lazio: starebbe davanti la Juventus per gli scontri diretti (1-1 e 3-1)

fonte: ilbianconero.com