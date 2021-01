Costacurta sicuro: “La Juve ormai è come tutte le altre”

Costacurta sicuro – La vittoria quasi in extremis della Juventus in casa contro il Sassuolo ha polarizzato il dibattito sportivo. A fare notizia non sono tanto i tre punti conquistati dagli uomini di Andrea Pirlo, quanto il modo in cui siano maturati.

“È questo l’ultimo step che manca ancora a questa Juve: non devono prendere gol nei momenti di difficoltà”, ha commentato Billy Costacurta negli studi di Sky Calcio Club. Secondo l’ex difensore del Milan, oggi opinionista, si tratta di una novità per i bianconeri, mentre “Inter e Napoli prendevano già gol così nelle scorse stagioni, per disattenzioni”.

Costacurta sicuro sulla Juventus di quest’anno

In uno dei campionati più equilibrati degli ultimi anni, la Juventus sembra essere così tornata con i piedi per terra: “Anche il gol preso col Sassuolo è frutto di questo e non accadeva negli anni passati”. “Questo non succedeva gli anni passati, ora i bianconeri prendono gol in modo troppo semplice, la Juve è diventata come le altre sotto questo punto di vista”, ha detto Costacurta.

Per l’opinionista di Sky, quella contro il Sassuolo è una partita che può dare fiducia ma ora i bianconeri sono attesi alla prova del nove. “Le vittorie contro Milan e Sassuolo, due squadre di alta classifica, sono importanti e danno fiducia. La Juve sta bene, basta vedere come sono entrati bene in campo i giocatori, Kulusevski ha fatto giocate strepitose. Sono tutti in fiducia e hanno preso una bella via”. Adesso arriva la prova del nove: è iniziata la settimana di Inter-Juve.

