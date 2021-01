Covid Juve, ecco quali partite salteranno i positivi

Covid Juve – I tre giocatori bianconeri positivi al Covid salteranno gli impegni calendarizzati da domani alla metà della prossima settimana: Juventus-Sassuolo in campionato e Juventus-Genoa per gli ottavi di Coppa Italia, la competizione in cui i bianconeri debutteranno mercoledì.

Alex Sandro, il primo della serie, è stato contagiato il 4 gennaio e secondo protocollo dovranno trascorrere dieci giorni prima di sottoporsi a un nuovo tampone il cui esito negativo spalancherebbe al brasiliano le porte del lavoro sul campo alla Continassa.

Covid Juve, quali partite salteranno Alex Sandro, Cuadrado e De Ligt?

Il tampone negativo per Juan Cuadrado è datato 5 gennaio: stesso periodo di isolamento e rientro possibile dal 15, comunque in tempo – come eventualmente per l’ex Porto – per Inter-Juve del 17.

Alex Sandro, a differenza del colombiano e di Matthijs de Ligt, ha accusato lievi sintomi al momento dello stop, ragion per cui potrà sottoporsi al test solamente dopo che gli stessi si siano dileguati nei tre giorni precedenti.

L’olandese punta invece alla Supercoppa del 20. Andrea Pirlo, tra l’altro, non avrà Alvaro Morata prima della sfida di San Siro. E per domani occhio ai diffidati, con vista sul Meazza: Adrien Rabiot e Danilo.

alex-sandro-juve-udinese

fonte: tuttosport.com