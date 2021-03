Covid Juve, torna l’incubo a causa della variante inglese

Covid Juve – La Juve torna nell’incubo Covid. Il club bianconero è alle prese con il sesto caso di coronavirus in questa stagione (solo tra i giocatori): dopo Ronaldo, McKennie, Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt, ecco Rodrigo Bentancur.

Il giocatore è asintomatico ed è già stato messo in isolamento, mentre il resto della squadra è entrato in bolla come da protocollo.

Covid Juve, torna l’incubo focolaio

Ma c’è un timore. Cioè che il contagio si allarghi: non ci sono avvisaglie di focolaio, ma quello che è successo al Torino, con le varianti sempre più diffuse anche in Piemonte, preoccupa.

Come scrive La Stampa, infatti, “è comprensibile che l’allarme di nuovi contagi si insinui, speicie alla luce della variante inglese e del precedente del Toro. Due casi saliti a 8 nel corso di una settimana”. Oggi nuovi tamponi, come da prassi, utili per verificare lo stato del gruppo.

fonte: ilbianconero.com