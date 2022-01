Covid Napoli, altri 3 giocatori non potranno giocare contro la Juve!

Come riportato dall’agenzia ANSA, domani il Napoli non potrà utilizzare in campo i calciatori Zielinski, Lobotka e Rrhamani.

Il motivo? Per la Asl Napoli 2 Nord sono “persone che hanno avuto contatti stretti con positivi e che, pur vaccinati, non si sono sottoposti alla dose booster (terza dose) e la cui vaccinazione con seconda dose sia avvenuta da più di 120 giorni”.

GIOCATORI IN QUARANTENA – I giocatori sono dunque in quarantena. E oltre ai tre, il dipartimento di Prevenzione dell’ASL Napoli 2 Nord ha disposto quarantena a domicilio anche per Di Palo, un membro dello staff del Napoli.

In tutto la quarantena è stata disposta dalla Asl Napoli 2 Nord per 7 persone del club azzurro che risiedono in centri diversi da Napoli città.

spalletti-napoli

fonte: ilbianconero.com