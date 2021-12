Covid Premier League, partite sospese: l’ira di Klopp

Covid Premier League – I casi di Covid-19 aumentano a ritmo esponenziale in Gran Bretagna, complice la diffusione di una variante Omicron molto contagiosa e di una campagna vaccinale senza grande successo. E ora arriva un grido d’allarme da molti protagonisti della Premier League, tra cui l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp.

Leicester-Tottenham è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi per la problematica situazione di entrambe le formazioni e si diffonde la voglia di uno stop.

Graham Potter, tecnico del Brighton, è andato all’attacco ieri sera dopo la partita contro il Wolverhampton: “Vogliamo tutti che il calcio vada avanti, ma devono esserci le condizioni per farlo. La salute ha la priorità. Bisogna capire se sia giusto proseguire su questa strada”. E così anche la maggior parte degli altri allenatori. Le dichiarazioni di Jurgen Klopp si sono inserite in questo filone e hanno espresso una posizione ancor più dura: “Ci deve essere chiarezza sui nomi dei positivi e sui numeri reali. Abbiamo il diritto di sapere”.

“Nel caso in cui dovessi contrarre il Covid, e mi auguro che questo non avvenga, non avrei nessun problema a rendere pubblica la mia positività per ragioni di correttezza. Bisogna vaccinarsi. Per proteggere se stessi e per gli altri, per la comunità intera alla quale apparteniamo”.

