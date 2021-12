Crisi attacco Juve, una frase di Allegri è significativa

Crisi attacco Juve – L’esame ai raggi x di Wyscout del rendimento offensivo della Juventus è chiaro e conferma quanto appare evidente dall’osservazione a occhio nudo e dai dati più semplici, come il numero dei gol fatti: la squadra bianconera ha un grosso problema di finalizzazione. Denunciato di recente dallo stesso Massimiliano Allegri:

«Facciamo un gol ogni cinque occasioni: è poco». Perché un esame approfondito se il problema appariva già evidente? Perché la causa potrebbe essere da ricercare anche in limiti in fase di costruzione della manovra e delle occasioni.

Crisi attacco Juve, il problema per Allegri

Potrebbe, ma, come si nota dalle tabelle in basso, non è. Magari non lo fa in modo spettacolare, ma la Juventus crea un numero di tiri in linea con le quattro squadre che la precedono in classifica e con quelle che la seguono di poco.

Ed in linea con le rivali è anche la qualità dei tiri che la squadra bianconera costruisce (c’è una bella differenza tra un tiro da 35 metri in posizione defilata e uno dall’interno dell’area in zona centrale). In linea con l’eccezione dell’Inter, nettamente superiore a tutte le avversarie sia per quantità che per qualità dei tiri. È l’esito dei tiri, il dato che penalizza la Juventus.

allegri-panchina-juve

fonte: tuttosport.com