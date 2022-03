Cuadardo: “Nella Juve c’è un futuro fenomeno! Sul mio rinnovo…”

Uno degli uomini chiave della Juventus è sicuramente Juan Cuadrado. Il colombiano è tra i giocatori più duttili che ha Allegri in rosa e, spesso, come successo contro la Fiorentina in Coppa Italia e in campionato all’Allianz Stadium, è risultato decisivo.

Sia con Allegri prima, che con Sarri e Pirlo poi, è stato titolare inamovibile della Juve. Ora però, è in scadenza di contratto con i bianconeri, queste le sue parole in un’intervista a DAZN. Ecco le sue parole riportate da pazzidifanta.com.

Cuadrado intervista Juve 11 marzo 2022

RINNOVO – “Sono molto felice alla Juventus, spero di continuare e rimanere qui. Sono molto tranquillo perché la società sta lavorando per il prolungamento, non se sarà o ora o più tardi, vedremo”.

SUL GOL NEL FINALE – “Segnare gol nel finale come contro la Fiorentina è un’emozione bellissima. Spero succeda ancora tante volte perché è molto bello aiutare la squadra in questi momenti”.

SU AKE’ E VLAHOVIC – “Marley mi piace molto perché punta spesso l’uomo, può diventare un campione. Dusan ci aiuta tanto ed è molto forte. Può ancora migliorare e darà tante soddisfazioni alla Juventus”.

ZUNIGA – “L’avversario più forte che io abbia mai affrontato è Zuniga. Quando giocava al Napoli è sempre stato tosto: forte, veloce e mi conosceva bene. Era difficile da saltare“.