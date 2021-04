Cuadrado intervista – Juan Cuadrado, a Sky Sport, ha commentato il momento della Juventus.



ABBIAMO LAVORATO – “Abbiamo approfittato per lavorare, fisicamente e duramente. Da tempo non ci capitava a noi. Abbiamo messo benzina nelle gambe per finire bene la stagione, non capita mai e abbiamo lavorato molto”.



MI SENTO BENE – “Mi sento bene fisicamente, questa pausa ci aiuta tantissimo. Quando viaggiamo e poi torniamo è difficile, c’è stanchezza, cambio orario. Ora siamo più rilassati e abbiamo lavorato bene”.

BENEVENTO – “Benevento? Difficile da digerire. Sapevamo l’importanza di fare risultato, ma non l’abbiamo fatto. Tanto tempo poi ad allenarti, a pensare a questa partita. Dovevamo vincerla per arrivare a queste due partite, anche a quella del Napoli, con delle vittorie. Ora ricominciamo per vincere tutte quelle che mancano”.

IL DERBY COL TORINO – “Sarà sicuramente una battaglia! Abbiamo sia noi che loro bisogno di fare punti. Dobbiamo essere consapevoli che sarà difficile e da combattere, e che si tratta di un derby e si deve giocare in maniera diversa, anche senza il pubblico che non potrà esserci e ci sosterrà da casa. Contro il Toro ho segnato il mio primo gol con la Juve (nel derby vinto all’ultimo minuto che raddrizzò la stagione 2015-2016, ndr). Sentire il boato dello stadio è sempre un bel ricordo, fu una cosa molto bella. Abbiamo giocato tanti derby e sabato ce n’è un altro in cui dover fare risultato”.

fonte: ilbianconero.com