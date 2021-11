Cuadrado intervista Fiorentina: “Ritiro? Ogni tanto ci sta! Dobbiamo crescere…”

Cuadrado intervista Fiorentina – Juan Cuadrado è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della partita vinta dalla Juventus contro la Fiorentina per 1-0, proprio grazie a un suo gol allo scadere. “Sono molto contento per la prestazione della squadra, anche quelli che entrano dalla panchina devono essere pronti”, le sue dichiarazioni.

Cuadrado intervista Fiorentina, le parole dopo il gol

“Dobbiamo continuare a crescere e cercare di avere questo atteggiamento in ogni partita. Abbiamo giocato contro una grande squadra, la Fiorentina ha un buon palleggio ma a volte bisogna difendere bene per attaccare meglio. Sono contento per la vittoria e dobbiamo continuare su questa linea”.

“Ritiro? Importante stare insieme, ogni tanto ci sta. Siamo molto uniti, ma siamo una squadra, una famiglia, dobbiamo continuare a lottare, fino alla fine. Ogni volta ci alziamo con la voglia, non dobbiamo parlare troppo ma stare vicini”.

E sul gol: “Era simile a quello di Udine, è stato molto speciale per me. Lo dedico a mia moglie e ai miei figli che sono la cosa più importante per me”.

juan cuadrado intervista dopo partita

