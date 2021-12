Cuadrado intervista: “Voglio continuare alla Juve!”

Le parole di Cuadrado a Juventus tv, nel post Juventus–Genoa: “Sono contento per il gol, ma in realtà ho cercato di tirarla forte sul primo palo perché era quello che avevamo provato. Per fortuna poi è andata bene”.

Cuadrado intervista, le parole dopo Juve-Genoa

“Se l’avevo mai fatto da ragazzino? Mai fatto, è stata la prima volta. Ci voleva la vittoria. Noi cerchiamo di vincere partita dopo partita per avvicinarci a chi ci sta davanti. Questi tre punti ci danno una carica in più per affrontare i prossimi impegni”.

“Sono contento, credo che gli ultimi due anni qui alla Juve mi abbiano aiutato a migliorare. Ho ancora fame, voglio continuare su questa strada. Dovrò dare sempre il 100%”.

fonte: ilbianconero.com