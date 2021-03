Cuadrado torna disponibile, buona notizia per Pirlo

Cuadrado torna disponibile – Finalmente. Il sospiro di sollievo è collettivo, nel mondo Juve. Il motivo? Torna in campo Juan Cuadrado. Lo fa dal primo minuto. E in una partita determinante come quella con la Lazio. Dopo circa venti giorni, e cioè la lesione al bicipite femorale della coscia destra, Juan torna a disposizione di Andrea Pirlo e sarà in campo in campionato, sperando di poter tornare determinante sin dalla gara di domani, ma mettendo anche nel mirino la sfida di Champions con il Porto.

Cuadrado torna disponibile, buona notizia per Juve Lazio

L’ALTRO OBIETTIVO – Quattro giorni fondamentali, anche per Cuadrado. Che poi avrebbe un piccolo contenzioso con la società. Ecco, ‘piccolo’ per modo di dire: perché in queste ore sta trattando il rinnovo di contratto.

Paratici e Nedved sono pronti a estendere per uno o due anni l’attuale scadenza, fissata per il 2022. Anche il giocatore è d’accordo: e presto potrebbero accelerare tutti verso la fumata bianca.

fonte: ilbianconero.com