Curva Sud Juve furiosa: “State umiliando la maglia!”

Curva Sud Juve furiosa – Una sconfitta inaspettata, deludente per come arrivata. La Juventus non è riuscita ad alzare la cresta contro il Benevento, capace di espugnare lo Stadium grazie ad un gol di Gaich, abile nello sfruttare un erroraccio di Arthur in fase di impostazione.

Curva Sud Juve furiosa, il messaggio sui social

In casa bianconera si respira un clima di tensione, una mancanza di serenità che ha colpito anche e soprattutto i tifosi, anima e cuore di ogni squadra.

In particolare, la Curva Sud della Juve ha preso posizione dopo la sconfitta, pubblicando un duro post su Instagram: “Basta! State umiliando la maglia”.

allianz-stadium-torino

fonte: ilbianconero.com