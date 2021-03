Dalot su Porto Juve: “Ho esultato per il risultato”

Dalot su Porto Juve – Diogo Dalot non può dimenticare i suoi primi calci al pallone e la sua maturazione professionale avvenuta al Porto.

L’esterno del Milan, in prestito dal Manchester United, si dichiara infatti contento per il passaggio del turno dei suoi ex compagni in Champions League ai danni della Juventus. Per lui, fra giovanili, squadra B e prima squadra, sono ben dieci le stagioni trascorse all’Estadio Do Dragao.

Dalot su Porto Juve, le parole del terzino del Milan

“L’impresa del Porto con la Juventus? Non festeggiavo una vittoria del Porto come quella da molto tempo”, ha dichiarato Diogo Dalot a The Athletic, e aggiunge: “È stato qualcosa di straordinario. Ero qui con la mia ragazza. Mia madre stava festeggiando. È stato fantastico il modo in cui hanno vinto. Mi sento solo un po’ triste per i tifosi perché non erano allo stadio”.

champions-league-logo

fonte: ilbianconero.com