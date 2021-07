Dani Alves Olimpiadi, clamoroso record per l’ex Juve

Dani Alves Olimpiadi – Provaci ancora, Dani Alves. Non ha per nulla voglia di fermarsi, l’ex terzino della Juventus. E non lo farà sicuramente in questo mese decisivo, clou, meraviglioso: è appena sbarcato a Tokyo con la nazionale brasiliana, di cui sarà il capitano. Giocherà i Giochi Olimpici e lo farà a 38 anni dopo aver vinto tutto tra Barcellona, Juventus e Psg.

LA SPERANZA – Del resto, con oltre 40 titoli in tasca e 17 stagioni ai massimi livelli, cerca un’ultima e invidiabile vittoria nella sua carriera. Ha appena 3 anni in meno del suo allenatore ma non ha certo voglia di mollare. Tutt’altro: raccontano, dal Brasile, della sua grande emozione e della carica che sta trasmettendo ai giocatori più giovani.

Dani Alves Olimpiadi, ecco cosa sta per succedere

“È il leader perfetto. È un vincente, ha carisma ed è molto rispettato da tutti. È un esempio per questa generazione e non ha mai partecipato ai Giochi. Sarà una guida in campo e un esempio”, le parole di Jardine dopo l’ufficialità delle convocazioni. Dopo il Giappone, tornerà ancora al San Paolo. Non mollerà nulla.

dani-alves-dybala

fonte: ilbianconero.com