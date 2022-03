Danilo: “Alla Juve al momento giusto. Gol all’Atalanta? Me lo sentivo”

Danilo ha parlato a Dazn, raccontandosi a 360°, ecco le sue dichiarazioni riportate da ilbianconero.com: “Gol Atalanta? Me lo sentivo quando sono andato in area, Dybala ha crossato benissimo e sono riuscito a fare questo goal importantissimo per noi”.

INIZIARE DA UN LIBRO – “E’ stato il mio primo libro in italiano, è la storia di un ex Navy. Racconta storie di resilienza, forza mentale. Mi è servito per la forza mentale”.

DA DOVE ARRIVA – “Sono andato per la prima volta in spiaggia a 17 anni. Vengo da Bicas, una città in cui c’è una piazza e una chiesa e tutti si conoscono. Quando una persona muore c’è una macchina per strada e dice: ‘Oggi è morto lui, figlio di tizio’. Un posto molto piccolo. Torno sempre”.

Danilo intervista DAZN, le parole a poche ore dallo Spezia

CON YOSHIDA – “Ci siamo affrontati in Inghilterra, lui giocava al Southampton in Inghilterra e io al City”.

BRASILIANO ROCCIOSO – “Sono stato quel terzino lì, brasiliano, spingere sempre con skills. Ma la vita cambia, devi adattarti ai cambiamenti”.

COME FERMERESTI I SUPER BRASILIANI? – “Il primo? Forte. Imparabile. Lo volevo sulla mia squadra, lo voleva la mia società; il secondo? Ho avuto la fortuna di giocare con lui un paio di partite in Nazionale, ogni 10 palle e 8 va via. Come lo vedevamo? Dal Brasile a Londra, con Neymar e Ganso. Arriviamo lì e diciamo che siamo della nazionale. Ci hanno rilasciato dopo un’ora. Dritti all’allenamento. Io su un minivan, lui in ciabatte… hanno un’aurea diversa, qualcosa attorno che faceva impazzire i tifosi. L’ultimo? Gli direi di ricordare quand’eravamo giovani. E’ Neymar: siamo cresciuti insieme”.

SU NEYMAR – “C’è una vecchia storia, spesso ne parliamo in nazionale. C’era una partita con l’Atletico Paranaense. Lui è andato a dormire alle 4 di mattina: la partita la vincemmo 4-0 e ne aveva fatti 4, 2 in più poi in fuorigioco. Andando a dormire alle 4”.

GIROVAGARE – “Quando ho iniziato a giocare pensavo che avrei trascorso tanto tempo in una sola squadra, invece questo lungo viaggio mi è servito tanto, mi ha migliorato e mi ha fatto arrivare alla Juventus nel momento giusto”.

CARNEVALE DI RIO – “Non sono mai stato lì perché comunque ho lasciato il Brasile molto presto per andare in Portogallo, a 19 anni. Il carnevale si vive in maniera diversa nelle città piccole: in quei cinque giorni di festa vedi la gente in maniera totalmente diversa rispetto al quotidiano. Si va in strada con canzoni a ballare, travestendosi”.

IN INGHILTERRA – “Mi piaceva la vita, facevo tutto, spesso a piedi. Ogni tanto la gente diceva: “Sei Danilo!”, e io rispondevo “sì, posso prendere un caffè?”. La gente pensa che i calciatori fanno soltanto una vita particolare, ma a me piace tanto stare coi piedi per terra”.

GUARDIOLA – “I giocatori che hanno la fortuna di lavorare con Guardiola, se sono intelligenti e ne approfittano, è come se facessero un corso d’allenatore”.

CROCE TATUATA – “Ogni volta che vado a letto, faccio le mie preghiere, prima delle partite e dopo, al mattino quando mi alzo. E’ una maniera di ringraziare Dio per quanto vivo. Siamo fortunati ad avere la vita che abbiamo. Ci sono tante diseguaglianze tra ricchi e chi ha meno, sono tante”.

DUE ASSOCIAZIONI – “Futuro Redondo. L’abbiamo da 4 anni, nella mia città e in quelle attorno. Aiuta i bambini a non stare per strada. Voce Futura è iniziato da un mese, obiettivo dare luce e fare iniziative con persone positive. Faccio interviste”.

SCRIVI? – “In Brasile, due settimana fa, si è ucciso un ragazzo congolese. Una brutalità incredibile. Mi fanno qualcosa. Lo sento di più. Devo scrivere qualcosa”.

SE VINCI LA CHAMPIONS – “Poi scrivo? Sì, sarebbe un contesto molto diverso rispetto alle altre due volte. Un contesto completamente diverso”.