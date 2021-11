Danilo conferenza: “Ritiro? Ecco come abbiamo reagito noi giocatori”

Danilo presenta Juve-Zenit in conferenza stampa.

MOMENTO GIUSTO – “Sì, la gara è nel momento giusto. Cerchiamo che la squadra sia lineare per le prestazioni con la stessa rabbia, in Champions, in campionato… domani è difficile, da affrontare al meglio”

DIVISIONE – “La squadra è unita. Questo problema non ce l’abbiamo. Lo sappiamo che siamo uniti, siamo concentrati sugli stessi obiettivi. Ora c’è da rilassarsi e vincere domani”.

RITIRO – “Ragazzi, facciamo troppo casino su una notizia così. Abbiamo bisogno di lasciare qualcosa in più per la Juve. Lasciare la famiglia, i figli, capiamo il momento in cui siamo e cerchiamo di riprenderci. Ci sta essere più insieme, nel club, per parlare di calcio e ciò che va fatto. Non c’è niente, è quello”.

SUBIRE TROPPO – “Vero, ora subiamo troppo, ma prima dell’Inter ci sono state 4 gare senza subire. Abbiamo fatto un filotto importante. Vuol dire che la cattiveria ce l’avevamo. Bisogna giocare sempre allo stesso modo. Dobbiamo correre, difendere come se fosse una finale. Così tornano i risultati”.

PROGETTI – “Sì, c’è unità. Ora puntiamo a ogni gara. La gara più importante è domani. Domani dobbiamo vincere e fare una bella prestazione, prima per noi e per i tifosi. Poi pensiamo al weekend. Solo così si riprende la strada giusta”.

CHAMPIONS – “Grande obiettivo della stagione? Per me la competizione europea deve essere un obiettivo della Juve. Abbiamo qualità ed esperienza, dev’essere un obiettivo chiaro per noi”.

DIFFERENZE IN EUROPA – “Non vorrei parlare di differenza, voglio dire che non può succedere. Che da adesso stiamo cercando con tutti di mantenere una linea di prestazione, non fare differenza in Champions o Serie A. Dobbiamo fare questo passo per rialzarci”.

RITIRO – “Per noi è facile da risolvere, capire. Siamo tutti col pensiero di far bene, dare qualcosa in più alla Juve. Pensiamo sia necessario per riprendersi. Per quello, quando ce l’hanno detto, nessuno ha detto niente. Andiamo con la testa giusta per fare una grande gara domani, questo è il cammino giusto”.

PROBLEMI SUPERIORI – “Secondo me sarà sempre difficile quando ci sono cambiamenti. Ci serve sempre tempo per capire i cambiamenti, le nuove idee e non sono problemi maggiori. Sono problemi diversi e cerchiamo di risolverli il prima possibile per togliere questo dalla strada e stare più sereno”.

fonte: ilbianconero.com