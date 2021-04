Danilo contro Uefa e Fifa – Danilo è intervenuto oggi ai microfoni di Sky Sport e durante l’intervista si è espresso in merito al progetto Superlega. Queste le sue parole: “Penso che se 12 club hanno fatto questo progetto è perché c’è bisogno di cambiamento nel calcio”.

Danilo contro Uefa e Fifa, le parole del terzino brasiliano

“Non so se questo sarebbe stato il progetto giusto ma è normale che si debba parlare di un cambiamento per salvare il calcio. Il Coivd ha avuto effetti ovunque, anche nel calcio”.

“Se la Uefa fosse così preoccupata dei calciatori non ci avrebbe fatto viaggiare tanto e giocare così spesso durante una pandemia. Per me non è stato piacevole essere minacciato da Uefa e Fifa”.

fonte: ilbianconero.com