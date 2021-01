Danilo critica Juve: “Abbiamo perso troppi punti”

Danilo critica Juve – Così Danilo, autore di una rete splendida in Juventus-Sassuolo allo Juventus Stadium, nel postpartita di JTV: “Quando siamo meno organizzati la partita diventa più difficile, anche se abbiamo un uomo in più. Dobbiamo imparare da questi momenti”.

Danilo critica Juve, le parole dopo Juve-Sassuolo

“Anche io ho sbagliato qualche pallone in uscita che non dovevo sbagliare, ma abbiamo fatto un bel lavoro alla fine e siamo riusciti a vincere. Abbiamo lasciato tanti punti che non dovevamo lasciare nella prima parte di stagione, alla Juve dobbiamo essere abituati alla pressione ogni partita e avere voglia di vincere un altro scudetto”.

“Il gol? Lo provavo da tanto, per come gioco ora non arrivo spesso vicino alla porta, oggi quando mi sono trovato in quella situazione ho provato e mi è venuto benissimo il tiro. Sapevamo che loro avrebbero giocato con una difesa aggressiva lasciando ampi spazi per attaccarli, ci abbiamo provato a lungo e per fortuna ci siamo riusciti nel finale.”.

fonte: ilbianconero.com