Danilo difensore centrale, Allegri può schierarlo col Villarreal

Danilo difensore centrale – Oggi è già una resa dei primissimi conti. La Juve scende in campo per allenarsi e inizieremo a capire anche le scelte di formazione.

Soprattutto, Dybala e Rugani sapranno se saranno a disposizione per la partita di martedì. Appuntamento ravvicinatissimo, ecco perché la situazione resta assolutamente da monitorare.

Danilo difensore centrale, l’ipotesi per la Champions

DANILO CENTRALE? – Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, al momento è Danilo il favorito per giocare con De Ligt centrale, anche se Bonucci e Rugani vogliono provare il recupero in extremis.

Di sicuro il brasiliano sarà in campo, ma Allegri attende in particolare il recupero di Daniele: il tecnico non ha voglia di rischiare, il centrale ex Cagliari ha certamente più chance di tornare in campo.

